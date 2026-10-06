Parigi: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Scambia in profit il microchip-maker italo-francese, che lievita del 2,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico del produttore di semiconduttori è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 51,36. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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