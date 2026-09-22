Più Borsa, più crescita: cosa succederebbe se l'Italia avesse 1000 società quotate

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Conservative (80% cap./PIL): +0,60 punti percentuali di crescita del PIL, +1,30 pp di gettito fiscale, -1,20 pp di disoccupazione;

(80% cap./PIL): +0,60 punti percentuali di crescita del PIL, +1,30 pp di gettito fiscale, -1,20 pp di disoccupazione; Target (100% cap./PIL): +0,95 pp di PIL, +2,09 pp di gettito fiscale, -1,93 pp di disoccupazione;

(100% cap./PIL): +0,95 pp di PIL, +2,09 pp di gettito fiscale, -1,93 pp di disoccupazione; Best Case (125% cap./PIL): +1,40 pp di PIL, +3,07 pp di gettito fiscale, -2,85 pp di disoccupazione.

Classe di fatturato Numero Incidenza Capitalizzazione totale stimata Micro (<50 mln €) 41 6,8% 1,8 mld € Piccole (50-100 mln €) 62 10,3% 5,3 mld € Medie (100-250 mln €) 186 30,9% 47,8 mld € Grandi (250 mln-1 mld €) 250 41,5% 247,5 mld € Grandissime (>1 mld €) 63 10,5% 186,6 mld € Totale 602 100% 489 mld €

(Teleborsa) - Il, gestito da Borsa Italiana e parte del gruppodal 2021, restarispetto al peso dell'economia reale del Paese. Con circa 400 società quotate e una capitalizzazione pari al 47% del PIL, l'Italia si colloca nettamente indietro rispetto ai principali mercati europei: in Francia il rapporto capitalizzazione/PIL è di circa il 107%, nel Regno Unito il 130%, in Svezia addirittura il 185%. È da questo divario che parte la ricerca "Più Borsa, più crescita: l'Italia delle 1000 quotate", curata da Stefano Caselli, Maria Chiara Merola e Marta Zava della SDA Bocconi School of Management, che si interroga su una domanda volutamente ambiziosa: cosa cambierebbe per il sistema Paese se le società quotate in Italia diventassero 1000?Il cuore quantitativo dello studio è un'analisi di sensitività che collega l'espansione del mercato azionario a tre indicatori macroeconomici chiave:. Partendo da una base 2025 del 47% di capitalizzazione sul PIL, i ricercatori hanno costruito tre scenari:Un dato che gli autori tengono a precisare: anche nello scenario più prudenziale gli effetti restano economicamente rilevanti, segno che ie non solo al raggiungimento pieno dell'obiettivo delle 1000 quotate. Allo stesso tempo, lo studio invita a non leggere questi numeri come la prova di un nesso automatico tra numero di quotate e crescita nazionale, quanto piuttosto come la quantificazione di un vero e proprio costo-opportunità: il prezzo, in termini di crescita mancata, del mantenimento dello status quo del mercato azionario italiano.Oltre alla dimensione macro, la ricerca analizza in profondità i meccanismi microeconomici che spiegano perché le società quotate performino sistematicamente meglio di quelle private, basandosi su dati relativi al periodo 2015-2024.. Le società quotate italiane hanno registrato una crescita media annua dei ricavi dell'8,2%, contro il 4,7% delle non quotate: un differenziale di 3,5 punti percentuali attribuibile a un migliore accesso al capitale, maggiori economie di scala, efficienza operativa e pratiche manageriali più strutturate.. Le quotate generano il 24% in più di ricavi per dipendente rispetto alle private, un vantaggio legato a competenze più qualificate e maggiore disponibilità di capitale da investire in tecnologia e infrastrutture. Non a caso, la propensione agli investimenti delle quotate si attesta al 6,8% dei ricavi contro il 4,2% delle non quotate, mentre la leva finanziaria è superiore di circa 23 punti percentuali, segno di una maggiore capacità di accesso al credito.. Il "premio occupazionale" delle quotate è tra i dati più significativi dello studio: crescita media annua dell'occupazione del 3,8%, più del doppio rispetto all'1,2% delle società private. A questo si aggiungono salari mediamente più elevati e un costo per dipendente pari a 1,3 volte quello delle imprese non quotate, elementi che alimentano un meccanismo di attrazione e trattenimento dei talenti.. L'EBITDA margin medio delle quotate è del 14,8% contro l'11,2% delle private (+3,6 punti); il ROE mediano raggiunge l'11,2% contro il 9,8%, con un ROA superiore di circa 1,7 punti.. Le società quotate, pur rappresentando appena lo 0,01% del tessuto imprenditoriale italiano, hanno generato circa il 20% delle operazioni di M&A registrate in Italia tra 2015 e 2025, pari al 28% del valore complessivo: un ruolo di catalizzatore di aggregazioni e consolidamento industriale ben più che proporzionale al loro numero.Lo studio non si ferma alla diagnosi, ma prova a disegnare il percorso quantitativo verso l'obiettivo. La stima è di un bacino potenziale di 602 nuove quotazioni nette in un, distribuite per classe dimensionale:La strategia indicata dai ricercatori- che, come già dimostrato da Banca d'Italia, incidono poco sulla capitalizzazione complessiva - bensì a concentrarsi sulle 313 grandi imprese (quelle con ricavi superiori a 250 milioni di euro), che da sole coprirebbero il 52% delle nuove quotazioni nette previste e l'88% della nuova capitalizzazione. Un obiettivo parallelo riguarda il cosiddetto "": le imprese con ricavi tra 100 e 250 milioni di euro, la cui presenza in Borsa dovrebbe aumentare di circa 4,5 volte. A livello settoriale, gli incrementi più consistenti sono attesi nell'industriale (161 nuove quotazioni, 145 miliardi di nuova capitalizzazione) e nei beni di consumo discrezionali (107 quotazioni, 70 miliardi), mentre le crescite percentuali più marcate riguardano beni di consumo primari (da 16 a 112 società) e sanità (da 20 a 70 società).Sommando le diverse componenti - crescita organica delle quotate attuali, nuove quotazioni e loro successivo apprezzamento - lo studio arriva a colmare l'intero gap di capitalizzazione necessario per passare dal 47% al 100% del PIL, pari a circa 1.204 miliardi di euro aggiuntivi, per unaPer tradurre questo potenziale in realtà, la ricerca individua sei direttrici di intervento: canalizzare ilverso l'azionariato, anche sulla scorta dei futuri Saving and Investment Accounts europei; coinvolgere maggiormente gli(fondi pensione, casse, assicurazioni), oggi frenati da vincoli regolamentari e da una scala ridotta rispetto ai concorrenti internazionali;le imprese a quotarsi, rendendo strutturali strumenti come il Bonus IPO e riducendo il "debt bias" del sistema tributario che oggi favorisce il debito rispetto al capitale di rischio; rafforzare l', advisor e analisti che accompagnano le società verso il mercato; proseguire sulla strada dellegià avviate (Legge Capitali, riforma del TUF, Listing Act europeo in vigore dal 2026), semplificando ulteriormente senza però attendersi da sole la soluzione strutturale; e infine promuovere unache porti famiglie e imprenditori a vedere la Borsa non come una perdita di controllo, ma come uno strumento di crescita e continuità.Lo studio chiude con un messaggio netto: portare il mercato azionario italiano a 1000 società quotate e al 100% del PIL non è un traguardo fine a se stesso, ma una. Il successo dell'operazione dipenderà però da un approccio coordinato e di lungo periodo tra riforme fiscali, regolamentari e culturali, monitorando nel tempo indicatori come numero di nuove quotazioni, capitalizzazione, liquidità degli scambi e partecipazione di investitori istituzionali e risparmiatori.