NABLA, debutto positivo su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Debutto positivo a Piazza Affari per NABLA , che ha debuttato su Euronext Growth Milan. NABLA nasce a Roma nel 2013 come brand italiano indipendente e digital-native, specializzato nel make-up e posizionato nel segmento premium accessibile (Entry Prestige). Sostenuto da una community di oltre un milione di follower, il brand combina innovazione di prodotto, creatività, una forte identità di marca e valori etici. I prodotti NABLA sono ideati e sviluppati internamente fin dalla fase di concezione, con una particolare attenzione alla ricerca, alla selezione degli ingredienti e allo sviluppo di formule ad elevate performance. L'intera gamma è vegan e cruelty-free.



NABLA, che rappresenta la sessantaquattresima ammissione del 2026 su Euronext , si è avvalsa del servizio di distribuzione diretta delle azioni in IPO per la gestione dell'offerta retail. Il prezzo di ammissione e di emissione delle azioni NABLA è stato fissato a 3 euro per azione. La società ha raccolto complessivamente 5,5 milioni di euro, includendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. Escludendo l'esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo raccolto è pari a 4,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 24,2% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 19,8 milioni di euro (20,5 milioni di euro assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment).



"La quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta per NABLA l'inizio di un nuovo capitolo, un traguardo che valorizza la solidità del percorso costruito finora e ci proietta verso un progetto di crescita ancora più ambizioso - ha commentato l'AD Cristiano De Simone - Continueremo a investire in ricerca e sviluppo per offrire prodotti innovativi ed espandere le nostre categorie di prodotto, mantenendo fede all'identità creativa e all'altissima qualità che ci contraddistinguono dalla nascita. L'ingresso in Borsa ci fornisce oggi le risorse e il contesto ideali per accelerare l'espansione internazionale e la crescita, portando l'eccellenza di NABLA verso una dimensione sempre più globale".



A metà mattina il titolo mostra un rialzo del 2,67% a 3,08 euro per azione, dopo aver toccato anche i 3,41 euro in avvio di scambi.

Condividi

```