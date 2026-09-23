Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,36%.

La situazione di medio periodo del FTSE 100 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10.822,5. Supporto visto a quota 10.665,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 10.979,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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