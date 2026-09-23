Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il FTSE Mid Cap, che conclude in progresso dello 0,39%.

Lo scenario di medio periodo del FTSE Mid Cap ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 61.876. Supporto a 60.550. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 63.202.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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