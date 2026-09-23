Banca del Fucino, CdA dà mandato a pool di legali contro notizie "diffamatorie" su caso Lazio

(Teleborsa) - Il CdA
di Banca del Fucino
ha deliberato di affidare mandato ad un pool di primari studi legali
per tutelare in ogni sede giudiziaria, penale e civile, la reputazione della banca nei confronti di tutti i responsabili della diffusione e pubblicazione di notizie "diffamatorie e destituite di ogni fondamento" relative all'indagine sulla presunta manipolazione del mercato in riferimento all'alterazione del prezzo delle azioni della S.S. Lazio
.
Il consiglio, si legge in una nota, ha anche ascoltato le informazioni rese dalle funzioni della banca
, che hanno escluso qualsivoglia coinvolgimento
nella vicenda e qualsivoglia interesse passato e presente sul titolo e su eventuali operazioni di acquisizione della SS Lazio.
La scorsa settimana
Banca del Fucino aveva detto
di non essere indagata e non essere destinataria di alcun provvedimento nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato a perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'AD Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, noto faccendiere e collaboratore del Tempo. Al centro delle indagini c'è una presunta campagna per forzare il presidente Claudio Lotito a vendere la Lazio.