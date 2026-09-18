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Monnalisa, si dimette il consigliere Riccardo Carradori

Finanza
Monnalisa, si dimette il consigliere Riccardo Carradori
(Teleborsa) - Monnalisa, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore childrenswear di alta gamma, ha comunicato che sono state rassegnate le dimissioni di Riccardo Carradori - non titolare di azioni della società e nominato per cooptazione in data 12 maggio 2026 - con effetto immediato per sopraggiunti motivi personali che impediscono il pieno e proficuo svolgimento del mandato. Viene convocato un CdA per il prossimo 22 settembre 2026 che provvederà alla sostituzione, nominando per cooptazione il suo sostituto.

(Foto: © rawpixel)
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