Lazio, il bilancio 2025/26 chiude con una perdita di 10 milioni

Ricavi in calo dell'8,2% a 131,75 milioni per i mancati introiti dalle coppe europee.

(Teleborsa) - Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio . ha approvato il progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2026, che si chiude con una perdita netta di 10,04 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 17,16 milioni della stagione precedente.



Il valore della produzione si attesta a 131,75 milioni di euro, in calo di 11,74 milioni rispetto alla stagione precedente, riconducibile principalmente ai mancati introiti dalle competizioni europee. La voce è composta da diritti TV per 88,45 milioni, ricavi da gare per 18,06 milioni, sponsorizzazioni per 17,82 milioni e altri ricavi minori. I costi operativi, al netto di ammortamenti e accantonamenti, salgono a 140,59 milioni (+5,62 milioni), soprattutto per l'aumento dei costi del personale, cresciuti a 104,31 milioni per maggiori costi fissi dei calciatori e premi legati ai risultati sportivi.



Sul fronte patrimoniale, il patrimonio netto è positivo per 113,56 milioni, in forte crescita rispetto ai -16,83 milioni dell'anno precedente, grazie principalmente all'adozione del Revaluation Model IAS 16 sul Centro Sportivo, che ha generato una rivalutazione di 140,45 milioni al netto delle imposte differite. L'indebitamento finanziario netto risulta negativo per 126,40 milioni, in peggioramento di 60,10 milioni per il maggiore ricorso a linee di finanziamento autoliquidanti.

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