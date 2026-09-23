Borsa, Airtel Money pianifica la quotazione a Londra

La più grande IPO degli ultimi cinque anni

(Teleborsa) - Airtel Mobile Commerce ha annunciato l'intenzione di procedere con un'offerta pubblica iniziale (IPO) e di richiedere l'ammissione delle proprie azioni ordinarie al London Stock Exchange.



L'azienda di pagamenti mobili, nota anche come Airtel Money, sta valutando una quotazione alla Borsa di Londra che consentirebbe agli investitori attuali di vendere le proprie azioni; lo ha reso noto la società mercoledì. Bharti Enterprises, del miliardario indiano Sunil Mittal, detiene la maggioranza delle azioni attraverso la società madre Airtel Africa.



Si prevede che l'operazione raccolga almeno 800 milioni di dollari – circa la metà dell'obiettivo inizialmente ipotizzato a inizio anno – cifra che la renderebbe comunque la più grande offerta nel Regno Unito dal 2021, secondo i dati elaborati da Bloomberg.



Una notizia positiva per la Borsa di Londra che si sta sforzando di attrarre quotazioni internazionali.



L'annuncio specifica che la proposta IPO consisterebbe in un'offerta secondaria di azioni esistenti, senza alcuna raccolta di nuovo capitale da parte di Airtel Money stessa.



Airtel Africa detiene attualmente il 77,9% del capitale azionario ordinario emesso di Airtel Money e, in seguito all'Ammissione, prevede di rimanere azionista strategico a lungo termine e di sostenere la prossima fase di sviluppo di Airtel Money.



Airtel Money gestisce una rete di filiali e chioschi in tutta l'Africa, utilizzati per pagare le bollette, richiedere micro-prestiti e acquistare beni, come riportato sul sito web aziendale. Nei dodici mesi conclusisi a giugno, la società ha gestito transazioni per un valore di 213 miliardi di dollari e conta circa 53 milioni di utenti attivi mensili. Come evidenziato dai dati societari, l'Africa orientale rappresenta di gran lunga il suo principale bacino di utenza, ma l'azienda vanta un forte seguito anche in Nigeria e nell'Africa francofona.

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