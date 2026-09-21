Intrum co-investirà e sarà servicer di un portafoglio NPL nei Paesi Nordici

(Teleborsa) - Intrum, leader europeo nei servizi di gestione del credito, ha siglato un accordo di co-investimento con Brocc Finance per l'acquisizione di un portafoglio di crediti deteriorati da Entercard, società interamente controllata da Swedbank. Il portafoglio, che riguarda mercati nordici, comprende circa 17.500 prestiti al consumo ed ha un valore lordo complessivo di circa 350 milioni di euro.



Intrum assumerà anche il ruolo di servicer del portafoglio, mettendo a disposizione le proprie competenze nella gestione e nel recupero dei crediti.



L'operazione rafforza ulteriormente la partnership tra Intrum e Brocc Finance ed è in linea con la strategia di crescita in Capital Light investments attraverso partnership di lungo periodo con investitori istituzionali, facendo leva sulle proprie capacità di servicing in tutta Europa.



Il perfezionamento della transazione è previsto nel quarto trimestre del 2026.

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