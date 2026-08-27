eVISO, ricavi preliminari +48% nel quarto trimestre e +8% nell'esercizio 2025/26

(Teleborsa) - Nel periodo luglio 2025 – giugno 2026 eVISO ha registrato ricavi pari a euro 340,8 milioni, in crescita dell'8% rispetto a euro 315,6 milioni dell'esercizio precedente.



La crescita dei ricavi - spiega la società - è stata trainata dall'accelerazione del quarto trimestre che ha interessato l’incremento dei volumi su ogni singolo segmento, con l'energia elettrica totale in crescita del 20% YoY e il gas del 62% YoY ed in ogni singolo

canale di vendita — rete commerciale (+28% YoY), agenzie (+73% YoY), retail (+150% YoY), digital (4X YoY), reseller (+16% YoY). L'accelerazione ha generato nel quarto trimestre ricavi in crescita del 48% YoY e un Gross Margin in aumento tra il 15% e il 23% rispetto al periodo aprile – giugno 2025.



Nel full year, il volume di energia totale (somma di elettricità e gas consegnati in GWh) ha raggiunto 1.421,8 GWh, in aumento del 13% rispetto ai 1.263,6 GWh dell’esercizio precedente. In particolare, l'energia elettrica ha raggiunto 1.213,8 GWh (+5% YoY) e il gas erogato si è attestato a 208,0 GWh, in crescita dell’88% rispetto ai 110,9 GWh dell'anno precedente. Il peso del gas sul mix totale di energia

è aumentato in un solo anno dal 9% del totale al 15% del totale. I punti di prelievo totali (POD e PDR) hanno raggiunto quota 209.753, in crescita dell'8% YoY.



Il Gross Margin nel quarto trimestre è compreso tra euro 5,5 e 5,9 milioni. Nel full year, si attesta tra euro 21,4 e 22,7 milioni, in crescita tra il 6% e il 13% rispetto a euro 20,1 milioni nel periodo luglio 2024 – giugno 2025 e con un’incidenza percentuale sui ricavi compresa tra il 6,3% e il 6,7%, in linea rispetto al 6,4% del periodo luglio 2024 – giugno 2025.



La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva (cassa) per euro 8,9 milioni al 30 giugno 2026, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta positiva di circa euro 8,4 milioni (cassa) al 31 marzo 2026 e positiva per euro 9,2 milioni (cassa) al 30 giugno 2025.

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