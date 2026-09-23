FiberCop, Talent Day alla Rome Future Week per le nuove leve digitali

(Teleborsa) - FiberCop ha partecipato alla quarta edizione della Rome Future Week, l'evento che dal 21 al 27 settembre trasforma la Capitale in un laboratorio di confronto su innovazione, sostenibilità e tecnologia, con oltre 450 appuntamenti in programma. Il 22 settembre, presso la Casa delle tecnologie emergenti di Roma, l'azienda ha promosso il Talent Day, iniziativa pensata per creare un ponte diretto tra FiberCop e le nuove leve delle professioni digitali.



L'evento ha coinvolto circa un centinaio di persone tra studentesse, studenti, professionisti e cittadini, che al termine dei talk hanno potuto confrontarsi con i recruiter e le persone di FiberCop, oltre a esplorare virtualmente l'azienda attraverso i visori messi a disposizione durante la mattinata.



"La trasformazione digitale del Paese si costruisce attraverso infrastrutture avanzate e, soprattutto, attraverso le competenze delle persone che le progettano, le realizzano e le fanno evolvere", ha dichiarato Maria Lamelas Godinez, Chief Human Resources Officer di FiberCop. "La partecipazione di FiberCop a Rome Future Week rappresenta un'occasione importante per avvicinare le nuove generazioni alle professioni della rete e raccontare un'azienda che investe nello sviluppo continuo dei talenti, integrando competenze STEM, digitali e trasversali. Con il Talent Day vogliamo creare un dialogo diretto con chi si affaccia al mondo del lavoro, offrendo orientamento e opportunità concrete e contribuendo a formare le professionalità necessarie per accompagnare l'innovazione e la crescita sostenibile del Paese".

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