Garofalo Health Care acquista Casa di Cura Malatesta Novello per 69,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Garofalo Health Care (GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha sottoscritto un contratto di acquisto vincolante per l'acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Casa di Cura Malatesta Novello, struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e con sede a Cesena. L'operazione ricomprende anche l'acquisizione dell'immobile strumentale, oggetto di un contestuale preliminare di compravendita stipulato da GHC Real Estate, dotato di una superficie di ca. 6.600 mq e attualmente condotto in locazione dalla Target.



"Questa operazione ci rende particolarmente orgogliosi e conferma la validità di una strategia di crescita sana, selettiva e orientata alla creazione di valore - ha commentato l'AD Maria Laura Garofalo - Con la Casa di Cura Malatesta Novello, entra in GHC una struttura di eccellenza sia per la qualità dell'attività clinica, sia per le elevate performance economiche e finanziarie, con una marginalità superiore al 21% e una significativa capacità di generare cassa. Risultati che riteniamo possano ulteriormente migliorare grazie a concrete opportunità di sviluppo ed efficientamento, già individuate nel corso della due diligence".



"Riteniamo, inoltre, particolarmente importante che la Dottoressa Valentina Valentini, che sino ad oggi ha guidato la struttura con grande competenza e dedizione, continui a gestirla insieme a noi, garantendo continuità al percorso intrapreso e contribuendo alla nuova fase di sviluppo - ha aggiunto - Agli azionisti, con i quali condividiamo valori e principi, va il nostro apprezzamento per aver costruito negli anni una realtà di eccellenza e per aver compiuto, in assenza di continuità generazionale, una scelta non facile, anteponendo ad ogni altra considerazione la volontà di garantire alla struttura un futuro solido di crescita e valorizzazione".



Nel 2025 la target ha registrato ricavi pari a 35,4 milioni di euro, di cui 33 milioni di euro (il 94%) derivante da attività SSN nei confronti di pazienti regionali e Fuori-Regione. L'EBITDA, normalizzato per tenere conto della neutralizzazione del canone d'affitto relativo all'immobile strumentale (oggetto anch'esso di acquisizione) nonché di alcune partite non ricorrenti, è risultato pari a 7,5 milioni di euro, con una marginalità del 21%, accrescitiva rispetto a quella media di Gruppo.



L'acquisizione prevede una valorizzazione "on a debt and cash free basis" (Enterprise Value) per l'acquisto congiunto del 100% del capitale sociale della target e dell'immobile strumentale pari complessivamente a 69,3 milioni di euro. L'Equity Value dell'operazione, che sarà definito puntualmente al closing sulla base della Posizione Finanziaria Netta rilevata a tale data, è oggi stimato pari a 76 milioni di euro.



L'operazione sarà finanziata in parte con cassa disponibile e in parte con ricorso all'indebitamento bancario, avendo attualmente GHC la disponibilità di una Linea Capex concessa al Gruppo nel 2024. In questo contesto, GHC comunica che sta finalizzando con primarie istituzioni finanziarie nazionali e internazionali un atto modificativo dell'attuale contratto di finanziamento che prevede, inter alia, una modifica delle scadenze e del piano di rimborso delle linee di credito outstanding e un contestuale incremento della Linea Capex da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro, funzionale a supportare l'acquisizione della target. Il closing dell'operazione di acquisto delle quote e dell'immobile strumentale, è previsto entro il mese di ottobre 2026.

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