Garofalo Health Care, l'utile semestrale scende a 15,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Garofalo Health Care (GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati pari a 267 milioni di euro, in aumento di 8,8 milioni di euro rispetto a 258,2 milioni di euro registrati nel 1H2025. I risultati del 1H2026 includono il contributo del Gruppo Aurelia per complessivi 61,8 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro riconducibili alla neo-acquisita Città di Roma.



L'Operating EBITDA Adjusted consolidato si è attestato a 47,6 milioni di euro, con una marginalità del 17,8%. I risultati includono il contributo del Gruppo Aurelia per complessivi 6,3 milioni di euro, che riflette il contributo di Città di Roma in pareggio, risultato quest'ultimo allineato al piano industriale di GHC e in miglioramento rispetto al valore negativo registrato dalla Target nel 2025. Il risultato netto si è attestato a 15,2 milioni di euro (-21,8%) alla luce di oneri finanziari netti allineati allo scorso esercizio (pari a 5,8 milioni di euro) e imposte in riduzione di 1,9 milioni di euro in seguito al minor risultato ante imposte (6,4 milioni di euro vs. 8,3 milioni di euro).



Al 30 giugno 2026 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) di GHC risulta pari a 219,3 milioni di euro, data da liquidità per 24,5 milioni di euro e debito finanziario per 243,8 milioni di euro. La PFN al 30 giugno 2026, in aumento di 23,4 milioni di euro rispetto al dato al 31.12.2025, riflette in via prevalente gli effetti dell'acquisizione di Città di Roma perfezionatasi a gennaio 2026, che includono il saldo del prezzo per 14,4 milioni di euro e il consolidamento della relativa PFN alla data dell'acquisizione, oltre che la distribuzione di dividendi avvenuta a maggio 2026 e gli importanti investimenti di ampliamento e sviluppo in corso di realizzazione.



"I risultati positivi del semestre rendono merito al nostro costante impegno nella gestione delle strutture - ha commentato l'AD Maria Laura Garofalo - In particolare, il periodo è stato caratterizzato dall'implementazione di un rilevante piano di investimenti, fondamentale per una straordinaria creazione di valore già a partire dal 2027. Grande soddisfazione ci sta dando il Gruppo Aurelia di Roma che, nonostante i 14 cantieri attivi all'interno delle strutture ed in particolare presso l'Aurelia Hospital, ha saputo conseguire ricavi e margini in netta crescita, mantenendo al contempo altissima la qualità delle prestazioni assistenziali erogate".



"Sono particolarmente ottimista riguardo all'evoluzione futura delle nostre performance, già potendo contare su budget incrementali assegnatici da alcune Regioni e grazie alla prossima apertura di un ulteriore reparto di RSA presso la Casa di Cura Città di Roma - ha aggiunto - Entriamo ora nel secondo semestre dell'anno forti della nostra solidità gestionale e finanziaria, pronti per concretizzare eccellenti opportunità di crescita anche in ambito M&A".

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