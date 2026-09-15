Maps acquista il 100% di BI Health per 3,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Maps , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha comunicato che la controllata Maps Healthcare ha sottoscritto accordi vincolanti per l'acquisizione della totalità del capitale sociale di BI Health. Con sede a Roma, la società affianca le organizzazioni sanitarie e le Regioni nella valorizzazione dei dati per migliorare i processi operativi, gestionali e decisionali.



L'offerta di BI Health si rivolge a operatori sanitari, strutture ospedaliere e amministrazioni regionali, con una presenza particolarmente consolidata nel Lazio. Nel 2025 la società ha registrato ricavi pari a 2,612 milioni di euro, un EBITDA pari a 0,992 milioni di euro, mentre la Posizione Finanziaria Netta si è attestata a 0,449 milioni di euro (net debt).



"Con l'acquisizione di BI Health compiamo un passo strategico nel percorso di crescita di Maps Healthcare e rafforziamo il nostro ruolo nella sanità pubblica italiana - ha commentato il presidente esecutivo Marco Ciscato - Le competenze di BI Health nella Business Intelligence e nell'analisi dei dati sanitari completano la nostra offerta e ci consentiranno di mettere a disposizione di aziende sanitarie, ospedali e Regioni una gamma ancora più ampia di soluzioni per programmare le attività, monitorare i risultati e migliorare i processi decisionali. L'operazione rafforza inoltre la nostra presenza in aree geografiche complementari e amplia la copertura territoriale del Gruppo, consentendoci di essere sempre più vicini ai nostri clienti e alle esigenze dei sistemi sanitari regionali. L'integrazione delle due realtà ci permetterà di sviluppare importanti sinergie industriali, accelerare l'innovazione e creare nuove opportunità di crescita e valore per clienti, collaboratori e stakeholder del Gruppo".



L'accordo prevede l'acquisto del 100% del capitale sociale di Bi Health dagli attuali soci di quest'ultima a un prezzo complessivo pari a 3.706.492,47 euro determinato sulla base delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2025 e dell'attuale Posizione Finanziaria Netta (calcolata al 31 luglio 2026).

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