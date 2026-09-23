Giunti Psychometrics, vendite in accelerazione nel 2° trimestre: Alantra conferma Buy e target a 7 euro

(Teleborsa) - Giunti Psychometrics
chiude il primo semestre 2026
con ricavi in crescita del 9,4% a 18,7 milioni di euro e un'accelerazione significativa nel secondo trimestre.
Secondo gli analisti di Alantra, la lettura dei risultati deve tenere conto della stagionalità del business: circa il 60% dei ricavi annui viene storicamente realizzato nella seconda metà dell'anno, con una conseguente maggiore contribuzione alla redditività.
Le stime per il secondo semestre
implicano una crescita del 17,4% su base annua, sostenuta dai cinque mesi di consolidamento di ADIPA, che dovrebbero contribuire per circa 2,2 milioni di euro, e dalla partnership con Pearson in America Latina, i cui effetti sono attesi principalmente nella seconda metà dell’anno. Escludendo ADIPA, la crescita organica implicita è di circa il 7%.
Gli esperti ritengono i risultati del primo semestre
coerenti con le proprie stime per il 2026 e sottolinea che l’accelerazione del secondo trimestre offre un segnale positivo sul momentum in vista della seconda metà dell’anno.
La banca d’affari conferma quindi la raccomandazione Buy e il target price di 7 euro per azione.