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Giunti Psychometrics, vendite in accelerazione nel 2° trimestre: Alantra conferma Buy e target a 7 euro

Finanza, Consensus
Giunti Psychometrics, vendite in accelerazione nel 2° trimestre: Alantra conferma Buy e target a 7 euro
(Teleborsa) - Giunti Psychometrics chiude il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 9,4% a 18,7 milioni di euro e un'accelerazione significativa nel secondo trimestre.

Secondo gli analisti di Alantra, la lettura dei risultati deve tenere conto della stagionalità del business: circa il 60% dei ricavi annui viene storicamente realizzato nella seconda metà dell'anno, con una conseguente maggiore contribuzione alla redditività.

Le stime per il secondo semestre implicano una crescita del 17,4% su base annua, sostenuta dai cinque mesi di consolidamento di ADIPA, che dovrebbero contribuire per circa 2,2 milioni di euro, e dalla partnership con Pearson in America Latina, i cui effetti sono attesi principalmente nella seconda metà dell’anno. Escludendo ADIPA, la crescita organica implicita è di circa il 7%.

Gli esperti ritengono i risultati del primo semestre coerenti con le proprie stime per il 2026 e sottolinea che l’accelerazione del secondo trimestre offre un segnale positivo sul momentum in vista della seconda metà dell’anno.

La banca d’affari conferma quindi la raccomandazione Buy e il target price di 7 euro per azione.


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