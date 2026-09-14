B&C Speakers, Alantra taglia target price: margini tengono nonostante domanda più debole

(Teleborsa) - Alantra
ha abbassato a 16 euro
per azione (dai precedenti 17 euro) il target price
su B&C Speakers
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 40%.
Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre 2026
confermano un contesto della domanda ancora complesso
: le vendite nette sono calate del 10,7% su base annua a 22,2 milioni di euro, riflettendo principalmente l'andamento più debole in Europa e Nord America. La redditività si è tuttavia dimostrata resiliente: il margine lordo è salito al 38,2% (dal 35,3% del secondo trimestre 2025) e l'EBITDA rettificato si è attestato al 18,1% (rispetto al 18,8%). L'utile netto è cresciuto del 75,1% su base annua a 2,8 milioni di euro, beneficiando anche di un andamento dei cambi più favorevole, mentre la generazione di cassa sottostante è rimasta solida nonostante il pagamento di dividendi per 7,6 milioni di euro e l'incremento delle scorte.
Durante la conference call
, il management ha evidenziato un miglioramento dell'andamento degli ordini presso alcuni importanti OEM europei
, sottolineando al contempo che la recente debolezza è legata alle dinamiche di mercato e non a una perdita di quote di mercato; la visibilità, tuttavia, rimane limitata. Le precedenti stime di Alantra per l'esercizio 2026 appaiono "ambiziose", implicando una crescita delle vendite del 3,5% nel secondo semestre dell'anno. Di conseguenza, ha ridotto le stime di vendite ed EBITDA per l'esercizio 2026 rispettivamente del 5,5% e del 7,5%, mantenendo sostanzialmente invariato il margine sull'utile netto grazie a un andamento dei cambi migliore del previsto e ad alcune efficienze sui costi.
Al nuovo prezzo obiettivo, il titolo scambierebbe a 9,8 volte l'EV/EBITDA e a 16,5 volte il P/E
previsti per l'esercizio 2026; "riteniamo questi livelli congrui, considerati i margini, la solidità patrimoniale e la capacità di generazione di cassa della società, fattori che costituiscono un mix solido per affrontare l'attuale contesto di mercato", si legge nella ricerca.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)