Dexelance, Equita riduce target price dopo secondo trimestre sotto le attese

(Teleborsa) - Equita
ha ridotto a 3 euro
per azione (-10%) il target price
su Dexelance
, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, confermando la raccomandazione
"Buy
".
Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre
sotto le attese e indicazioni più caute per l'intero anno portano a tagliare le stime
(EBITDA -6%, utile -16%) ma l'avvio del terzo trimestre conferma un'inversione di tendenza.
Sulle nuove stime, titolo a 11x PE adj. 2027E e 10x EV/EBIT adj. 2027, "valutazioni che rimangono interessanti in prospettiva di una ripresa
del contesto di mercato, se pur spostata in avanti di qualche trimestre", si legge nella ricerca.(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)