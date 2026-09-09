Milano 14:46
51.631 -1,05%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:46
10.694 -1,09%
Francoforte 14:46
25.613 -1,52%

Dexelance, Equita riduce target price dopo secondo trimestre sotto le attese

Finanza, Consensus
Dexelance, Equita riduce target price dopo secondo trimestre sotto le attese
(Teleborsa) - Equita ha ridotto a 3 euro per azione (-10%) il target price su Dexelance, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, confermando la raccomandazione "Buy".

Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre sotto le attese e indicazioni più caute per l'intero anno portano a tagliare le stime (EBITDA -6%, utile -16%) ma l'avvio del terzo trimestre conferma un'inversione di tendenza.

Sulle nuove stime, titolo a 11x PE adj. 2027E e 10x EV/EBIT adj. 2027, "valutazioni che rimangono interessanti in prospettiva di una ripresa del contesto di mercato, se pur spostata in avanti di qualche trimestre", si legge nella ricerca.

(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
Condividi
```