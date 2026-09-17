Somec, Alantra alza prezzo obiettivo a 28,5 euro con buy confermato

(Teleborsa) - Alantra conferma la raccomandazione "buy" su Somec e ne alza il target price da 25 a 28,5 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 33% rispetto al prezzo di 21,4 euro.



Gli analisti evidenziano che i dati del primo semestre 2026 del gruppo confermano un netto miglioramento dei risultati: i ricavi sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre l'EBITDA è cresciuto dell'11% su base annua, la marginalità è aumentata di 120 punti base e l'utile netto è più che triplicato, nonostante una importante base di confronto.



"L'eccezionale volume di nuovi ordini ha inoltre spinto il portafoglio ordini a un livello record di 956 milioni di euro a fine giugno – superando oggi gli 1,1 miliardi di euro – migliorando significativamente la visibilità a medio termine".



Alantra ribadisce sostanzialmente le proprie stime, incrementando però mediamente dell'8% quelle sull'EPS per il periodo 2026-28, e aumenta, come già detto, il prezzo obiettivo sul titolo, evidenziando che tale revisione riflette una maggiore redditività strutturale, una visibilità più ampia e il confermato percorso di riduzione dell'indebitamento, fattori che contribuiscono a ridurre il rischio di esecuzione.

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