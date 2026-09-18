Mare Group punta a STAR, Alantra conferma Buy e target price a 8,30 euro

(Teleborsa) - Alantra
conferma la raccomandazione "Buy" e il target price di 8,30 euro per azione su Mare Group
, dopo l’annuncio dell’avvio del processo per il trasferimento a Euronext Milan
e dell’obiettivo di accesso al segmento STAR.
Secondo gli analisti, il progetto rappresenta un passaggio naturale alla luce della rapida crescita dimensionale e della maggiore rilevanza istituzionale raggiunta dal gruppo. Alantra sottolinea inoltre che l’ampliamento della base investitori e una potenziale maggiore liquidità del titolo potrebbero sostenere lo sviluppo di Mare Group, in particolare con la crescente esposizione al settore Aerospace & Defense.
Gli analisti giudicano inoltre coerente con il percorso di semplificazione e integrazione del gruppo la fusione per incorporazione
delle controllate interamente possedute EasyGo ed EMM, approvata dal consiglio di amministrazione.