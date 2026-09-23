ICOP, Alantra: probabilità "limitate" di successo dell'offerta su Trevi

(Teleborsa) - I risultati definitivi
di ICOP
, società di ingegneria del sottosuolo, e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nel mercato Euronext Milan, per il primo semestre del 2026 hanno confermato un forte slancio operativo
, con una crescita dei ricavi su base omogenea (L-f-L) del 37%, margini resilienti e una solida esecuzione nei mercati chiave.
Lo affermano gli analisti di Alantra
, che confermato target price (40,3 euro) e raccomandazione (Buy). Il portafoglio ordini da 1,5 miliardi di euro garantisce un'elevata visibilità, a sostegno della guidance confermata per l'esercizio 2026 e degli obiettivi per il 2029. Con i fondamentali della società su base autonoma saldamente in linea con le attese, l'attenzione degli investitori si sposta ora sulle offerte concorrenti di ICOP e Webuild
per Trevi
, che rimane il principale catalyst a breve termine.
Le stime di Alantra ipotizzano attualmente il consolidamento di Trevi per un trimestre nell'esercizio 2026. Tuttavia, l'offerta concorrente di Webuild, interamente in contanti a 4,50 euro per azione, ha accresciuto notevolmente l'incertezza riguardo a tale ipotesi. Alle condizioni attuali, "riteniamo limitate le possibilità che l'offerta di ICOP vada a buon fine, alla luce del corrispettivo più elevato e interamente in contanti
offerto da Webuild, nonostante la soglia di adesione di ICOP sia marginalmente inferiore, al 66% rispetto al 66,7% di Webuild", si legge nella ricerca. Ciononostante, "il processo rimane aperto e non escludiamo che ICOP possa rivedere la propria offerta per renderla più attrattiva", viene aggiunto. Poiché l'offerta di Webuild è valida fino al 20 novembre, la partita per Trevi rimarrà probabilmente il principale catalizzatore a breve termine per ICOP, con potenziali proroghe o modifiche delle condizioni che potrebbero aggiungere ulteriore incertezza. "Dato che i fondamentali di ICOP su base autonoma rimangono solidi, riteniamo che l'attenzione degli investitori debba concentrarsi principalmente sull'esito delle offerte concorrenti", vien concluso.