Zona Euro, surplus partite correnti in calo a 28 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel mese di giugno, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 27,6 miliardi di euro, in calo rispetto all'attivo di 35,1 miliardi di euro di giugno. Le stime degli analisti erano per un avanzo di 30,7 miliardi.



Secondo le rilevazioni della BCE, il surplus nei dodici mesi a luglio 2026 si è attestato a 282 milairdi di euro (pari all'1,7% del PIL dslel'Area Euro) in calo dai 298 miliardi (pari all'1,9% dsel PIL) dell'anno prima.



In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 12 miliardi, quella dei beni di 36 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un passivo di 2 miliardi e quella secondaria un deficit di 18 miliardi.

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