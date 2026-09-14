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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,63%

Il Nasdaq-100 apre a 28.890,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,63%
Seduta molto negativa per l'indice dei titoli tecnologici USA, che retrocede dell'1,63%, a quota 28.890,93 in apertura.
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