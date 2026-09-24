Enel si conferma il marchio energetico nazionale più conosciuto e apprezzato In Italia

Secondo il report di Brand Finance, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo raggiunge il massimo del valore per notorietà, considerazione, preferenza e familiarità, indicatori che misurano la forza e l'efficacia competitiva del marchio

(Teleborsa) - Il valore del marchio Enel cresce del 12,9% e resta quello più conosciuto, apprezzato e scelto dagli italiani tra le utility. La conferma arriva dall’ultimo report diffuso da Brand Finance, principale società internazionale indipendente di consulenza strategica e valutazione del valore dei marchi.



L’esito arriva, secondo l’azienda di consulting, in una fase complessa per le utility in Italia. Secondo l’ultimo Brand Strenght Index (BSI), le tensioni internazionali degli ultimi anni (dall’Ucraina al Medioriente) hanno generato timori nei consumatori che hanno portato una flessione nella fiducia verso gran parte dei marchi energetici.



Un dato significativo anche alla luce del momento in cui è stata effettuata la rilevazione. Nell’autunno 2025 infatti, secondo una comunicazione ufficiale di ARERA, le tariffe per i clienti in tutela risultavano in calo. La minore fiducia nel settore non appare quindi legata all’andamento dei prezzi, ma risentirebbe maggiormente di preoccupazioni legate alla lunga fase di incertezza, segnata dalla crisi energetica e dalle ripercussioni delle instabilità geopolitiche sul dibattito nazionale riguardo a luce e gas. In Italia, tra l’altro, per quanto concerne l'elettricità, oltre il 50% delle famiglie ha scelto di sottoscrivere contratti di fornitura a prezzo fisso (una percentuale che per Enel sale all’80%), che per definizione non sono soggetti ad aumenti.



In questo scenario, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo mantiene una posizione di altissimo livello, collocandosi nella fascia più elevata della classificazione elaborata da Brand Finance, quella riservata ai marchi "Extremely Strong", con rating AAA+. A fare la differenza è soprattutto il rapporto costruito con i consumatori. Enel, infatti, ottiene il punteggio massimo, 10 su 10, nei quattro indicatori che hanno maggiore peso nella costruzione del BSI: notorietà, considerazione, preferenza e familiarità.



La fotografia del report restituisce così una ulteriore conferma della solidità del legame con il mercato italiano, dove il Gruppo mantiene il massimo grado di apprezzamento.



Un posizionamento, dunque, che consente all’azienda energetica di confermarsi come brand di riferimento nel settore utility occupando il podio nazionale in uno dei settori più strategici dell’economia, anche in una fase complessa come quella attuale.

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