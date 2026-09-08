Argos Fund nomina Alessandro Profumo Senior Advisor

(Teleborsa) - Argos Fund, gruppo paneuropeo indipendente di private equity, ha annunciato la nomina di Alessandro Profumo nel ruolo di Senior Advisor. In tale veste, Profumo lavorerà a stretto contatto con il team di Argos Fund su iniziative strategiche, attività di investimento e supporto manageriale alle società in portafoglio. Nel corso della sua lunga carriera Profumo ha ricoperto incarichi di vertice nei principali gruppi finanziari e industriali del Paese, tra cui CEO di UniCredit , Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena e CEO di Leonardo .



Con questa nomina, Profumo entra a far parte del network di Senior Advisor di Argos Fund, affiancando altre personalità di primo piano sul panorama economico e industriale europeo, tra cui Paolo Scaroni, attualmente Presidente di Enel e già CEO di Eni ed Enel, e Pietro Scott Jovane, manager internazionale che ha guidato Microsoft Italia e il Gruppo RCS .



L'ingresso di Profumo si colloca all'interno di una strategia di networking adottata da Argos Fund per accelerare la crescita delle PMI europee attraverso l'iniezione di esperienze e competenze uniche sul panorama continentale. Fondata oltre trent'anni fa, Argos Fund è uno dei principali operatori indipendenti di private equity con sei uffici a Parigi, Bruxelles, Milano, Lussemburgo, Amsterdam e Francoforte che accompagnano imprenditori e management team nei percorsi di trasformazione, crescita e creazione di valore sostenibile.



"Questa nomina rappresenta il naturale sviluppo di una relazione professionale e di una collaborazione informale che si è consolidata nel corso degli anni su diversi dossier e opportunità d'investimento - ha detto Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner di Argos Fund in Italia - Alessandro porta con sé un'esperienza unica maturata ai vertici della finanza e dell'industria europea, una straordinaria capacità di leggere e anticipare le trasformazioni dei mercati, unite a una credibilità eccezionale riconosciuta da una rete di relazioni costruita in decenni di attività".

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