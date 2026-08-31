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Indice Fed Dallas USA in agosto
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31 agosto 2026 - 16.45
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Indice Fed Dallas in agosto pari a 11,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 1,3 punti.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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