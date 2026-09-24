Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che presenta una flessione dell'1,98%.



Lo scenario su base settimanale di Volkswagen AG Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Volkswagen AG Pref , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 70,91 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 72,19. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 70,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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