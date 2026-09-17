Milano 12:08
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Nasdaq 16-set
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Dow Jones 16-set
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Londra 12:08
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Londra: rosso per Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Marks & Spencer
Composto ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
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