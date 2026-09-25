Milano 9:46
52.127 +1,13%
Nasdaq 24-set
30.479 0,00%
Dow Jones 24-set
51.350 -0,31%
Londra 9:46
10.720 +0,37%
25.419 +0,60%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,85%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.267. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.096. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 50.991.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```