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Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,59%

L'Indice Hang Seng termina a 24.521,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,59%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,59%, con chiusura a 24.521,22 punti.
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