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/ Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,59%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,59%
L'Indice Hang Seng termina a 24.521,22 punti
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Finanza
17 settembre 2026 - 06.20
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Hong Kong porta a casa un calo dello 0,59%, con chiusura a 24.521,22 punti.
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