"Buy" per Tenaris

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Seduta vivace per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,85%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Tenaris favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 24,89 Euro con stop loss fissato a quota 23,7 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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