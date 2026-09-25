"Buy" per Tenaris
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Seduta vivace per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,85%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Tenaris favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 24,89 Euro con stop loss fissato a quota 23,7 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```