Milano 9:50
52.056 +0,99%
Nasdaq 24-set
30.479 0,00%
Dow Jones 24-set
51.350 -0,31%
Londra 9:50
10.717 +0,35%
25.413 +0,58%

"Buy" per Tenaris

Finanza
"Buy" per Tenaris
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Seduta vivace per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,85%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Tenaris favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 24,89 Euro con stop loss fissato a quota 23,7 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```