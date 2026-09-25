"Buy" per Wolters Kluwer
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Grande giornata per la società di servizi informativi globale, tra i componenti dell'AEX, che mette a segno un rialzo dell'1,96%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 68,82 Euro, Wolters Kluwer è molto appetibile con stop loss impostato a quota 64,61 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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