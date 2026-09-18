Francoforte: rosso per Lanxess
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica tedesca, che sta segnando un calo dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,52 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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