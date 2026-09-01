USA colpiscono obiettivi in Iran dopo attacchi a navi mercantili e militari americani

L'annuncio

(Teleborsa) - Le forze statunitensi hanno iniziato a colpire obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) in Iran. Lo ha comunicato lo US Central Command su X.



Gli attacchi "fanno seguito ai recenti tentativi di attentato da parte dell'IRGC contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz e contro militari americani schierati nella regione", ha spiegato.



Lunedì sera, due superpetroliere che tentavano di uscire dallo stretto sono state colpite in rapida successione da proiettili, secondo quanto riferito dalla società di consulenza per la sicurezza marittima Marisks. In particolare, la superpetroliera Sidr, gestita dalla compagnia di navigazione saudita Bahri, è stata colpita mentre navigava a nord-est di Khasab, in Oman, mentre la Senegal Prosperity, operata dal gruppo sudcoreano Sinokor, è stata colpita da proiettili mentre viaggiava a est dello stesso Paese, ha detto la società, precisando che entrambe stavano uscendo dal Golfo Persico.



Questi attacchi sono arrivati dopo la ripresa degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno preso di mira i lanciarazzi iraniani che si stavano preparando a lanciare mine nello stretto, e l'Iran ha risposto con attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti e la Giordania. La ripresa degli attacchi, che ha causato l'impennata del petrolio, è arrivata dopo settimane di relativa calma, durante le quali l'amministrazione statunitense dichiarato di voler passare dall'azione militare all'applicazione di misure economiche per fare pressione su Teheran.

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