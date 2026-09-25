Londra: andamento sostenuto per Smiths Group
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Smiths Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Smiths Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,41 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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