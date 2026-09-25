Londra: andamento sostenuto per Smiths Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Smiths Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Smiths Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,41 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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