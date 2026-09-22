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Londra: movimento negativo per Standard Chartered

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Standard Chartered
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo bancario con sede a Londra, che tratta con una perdita del 2,80%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Standard Chartered rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Standard Chartered è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,97 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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