Londra: scambi in positivo per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo bancario britannico, che lievita dell'1,87%.
L'andamento di Lloyds Banking Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Lloyds Banking Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,079 sterline con area di resistenza individuata a quota 1,096. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,068.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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