Milano
12:08
52.229
+0,50%
Nasdaq
16-set
28.945
+0,02%
Dow Jones
16-set
51.462
-1,21%
Londra
12:08
10.722
+0,31%
Francoforte
12:08
25.676
+0,54%
Giovedì 17 Settembre 2026, ore 12.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi in positivo per Next
Londra: scambi in positivo per Next
Migliori e peggiori
,
In breve
17 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo marcato per la
società che vende abbigliamento e prodotti per la casa
, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: risultato positivo per Next
Londra: nuovo spunto rialzista per Next
Londra: scambi in positivo per London Stock Exchange Group
Londra: scambi in positivo per BP
Titoli e Indici
Next
+0,69%
Altre notizie
Londra: scambi in positivo per Compass Group
Londra: scambi in positivo per Investec
Londra: scambi in positivo per Diploma
Attese positive per Next
Londra: scambi al rialzo per Antofagasta
Londra: risultato positivo per Centrica
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto