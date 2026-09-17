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Londra: scambi in positivo per Next

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Next
Rialzo marcato per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
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