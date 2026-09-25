Madrid: rosso per Repsol

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , con una flessione del 2,12%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Repsol mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31,23 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 30,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 31,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```