Carburanti in lieve calo, Mimit: benzina self a 2,154 euro/l, gasolio a 2,338 euro/l

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, secondo i dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, giovedì 24 settembre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,154 euro/l per la benzina e 2,338 euro/l per il gasolio, in lieve calo rispetto ai 2,155 euro/l e 2,340 euro/l registrati mercoledì.



Sulla rete autostradale, il prezzo medio self si attesta a 2,245 euro/l per la benzina, invariato rispetto al giorno precedente, e a 2,419 euro/l per il gasolio, in leggero aumento rispetto ai 2,418 euro/l di mercoledì.

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