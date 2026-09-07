Carburanti, prezzi ancora in salita sulle autostrade italiane

Osservatorio Mimit: prezzo medio self benzina a 2,053 euro/l, gasolio a 2,165 euro/l

(Teleborsa) - Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti in autostrada, nonostante l'ulteriore proroga del taglio delle accise sul gasolio e le misure "più mirate" preannunciate dal governo.



Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Mimit, in data odierna - lunedì 7 settembre 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, si è attestato a 2,054 euro/l per la benzina (da 2,053 di domenica) ee 2,165 euro/l per il gasolio (stesso prezzo del giorno precedente).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,140 euro/l per la verde (in aumento da 2,139 di domenica) e 2,239 euro/l per il gasolio (rispetto a 2,138 del giorno precedente).









Condividi

```