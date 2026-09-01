Nestlé vende il settore degli integratori alimentari tradizionali per 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Nestlé , colosso svizzero del settore alimentare, ha concordato la cessione della sua divisione mainstream di vitamine, minerali e integratori (VMS) a Yellow Wood Partners per 1 miliardo di dollari (0,8 miliardi di franchi svizzeri). La transazione dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2027.



"Questo è un altro passo importante nella trasformazione strategica del nostro portafoglio - ha dichiarato il CEO Philipp Navratil - Stiamo concentrando le nostre risorse dove abbiamo il vantaggio competitivo più forte. Grazie alla solida capacità di innovazione e di costruzione del marchio di Nestlé, siamo ben posizionati per la crescita nel segmento premium dei VMS, basato sulla scienza, dove marchi come Solgar e Pure Encapsulations continuano a registrare ottime performance. Allo stesso tempo, il settore si è evoluto e la divisione mainstream di VMS richiede un approccio diverso, con una proprietà dedicata".



L'operazione comprende sette marchi: Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride e Sisu, insieme alla relativa attività statunitense di integratori private-label, nonché alle attività dedicate di produzione, confezionamento, stoccaggio e distribuzione. Nel 2025, l'attività ha generato un fatturato di 1,2 miliardi di dollari (1 miliardo di franchi svizzeri). Opera prevalentemente negli Stati Uniti, con una presenza in numerosi altri paesi, tra cui Canada e Cina.

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