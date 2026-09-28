Milano 10:57
51.988 +0,23%
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Dow Jones 25-set
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Londra 10:57
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8611, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8597. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8625.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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