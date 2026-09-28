Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8611, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8597. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8625.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)