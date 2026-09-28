Milano 10:59
51.988 +0,23%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
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Londra 10:59
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Francoforte 10:59
25.447 +0,15%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,63%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 51.483. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 52.311 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 51.099.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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