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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che mette a segno un modesto profit a +0,21%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 60.296. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61.214. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 59.948.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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