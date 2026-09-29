Milano 11:26
52.182 +0,82%
Nasdaq 28-set
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Dow Jones 28-set
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Londra 11:25
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Francoforte 11:26
25.480 +0,41%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Giornata fiacca per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60.252, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 61.169. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59.926.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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