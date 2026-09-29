Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Giornata fiacca per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60.252, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 61.169. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59.926.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)