Milano 10:32
52.082 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:32
10.690 +0,50%
Francoforte 10:32
25.455 +0,22%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Controllato progresso per il FTSE Mid Cap, che chiude in salita dello 0,33%.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61.056. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 61.608, mentre il primo supporto è stimato a 60.505.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```