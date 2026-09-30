Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Controllato progresso per il FTSE Mid Cap, che chiude in salita dello 0,33%.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61.056. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 61.608, mentre il primo supporto è stimato a 60.505.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)