Banca Ifis, Intesa abbassa target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 14,8 euro
per azione (dai precedenti 15,2 euro) il target price su Banca Ifis
, confermando la raccomandazione
"Neutral
" sul titolo (upside potenziale del 19%).
Gli analisti scrivono che il rapporto della Banca d'Italia
non ha dissipato le incertezze in merito agli utili e alla distribuzione dei dividendi. La revisione della classificazione e della valutazione dei crediti è ancora in corso e potenziali requisiti aggiuntivi di capitale regolamentare potrebbero limitare le distribuzioni future. In questa fase, è prematuro quantificare l'impatto finale delle misure correttive
. Alla luce della crescente incertezza, Intesa ha eliminato la stima sui dividendi per il 2026, riducendo al 50% il payout ratio previsto per il biennio 2027-2028 e innalzato il cost of equity al 14,2% (dal 13,9%).
Il CEO Fredrick Geertman si è dimesso ed è stato sostituito da Raffaele Zingone, dirigente di lunga data di Banca Ifis, garantendo così piena continuità gestionale e operativa
. La società ha confermato che la dismissione delle attività legate agli NPL e la transizione verso un modello di banca universale potranno proseguire come previsto; inoltre, la fusione per incorporazione di illimity in Banca Ifis - il cui perfezionamento è atteso entro la fine dell'anno
- ha ricevuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.