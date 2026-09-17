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Eurotech, break-even raggiunto: Intesa Sanpaolo fissa target price a 1,10 euro

Finanza, Consensus
Eurotech, break-even raggiunto: Intesa Sanpaolo fissa target price a 1,10 euro
(Teleborsa) - Il primo semestre del 2026 conferma segnali incoraggianti di ripresa per Eurotech, trainata principalmente dalla crescita dei volumi e dai benefici derivanti dalle azioni di efficienza operativa e contenimento dei costi. Lo scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo sottolineando che il dato più rilevante è il raggiungimento del break-even a livello di Ebitda nel corso del secondo trimestre, a dimostrazione della progressiva riduzione del punto di pareggio operativo.

L'azienda ha sottolineato l'avvio di una nuova fase orientata decisamente alla crescita, puntando a convertire il solido portafoglio ordini (order backlog) in ricavi effettivi e a dare esecuzione alle linee guida del piano industriale.

In questo contesto in evoluzione, gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno aggiornato le proprie stime sul titolo, portando la raccomandazione a "Neutral" da "buy" e fissando il target price a 1,10 euro.


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