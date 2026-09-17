Eurotech, break-even raggiunto: Intesa Sanpaolo fissa target price a 1,10 euro

(Teleborsa) - Il primo semestre
del 2026 conferma segnali incoraggianti di ripresa per Eurotech
, trainata principalmente dalla crescita dei volumi e dai benefici derivanti dalle azioni di efficienza operativa e contenimento dei costi. Lo scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo
sottolineando che il dato più rilevante è il raggiungimento del break-even a livello di Ebitda
nel corso del secondo trimestre, a dimostrazione della progressiva riduzione del punto di pareggio operativo.
L'azienda ha sottolineato l'avvio di una nuova fase orientata decisamente alla crescita
, puntando a convertire il solido portafoglio ordini (order backlog) in ricavi effettivi e a dare esecuzione alle linee guida del piano industriale.
In questo contesto in evoluzione, gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno aggiornato le proprie stime sul titolo, portando la raccomandazione a "Neutral" da "buy" e fissando il target price
a 1,10 euro.