Fine Foods & Pharmaceuticals, Intesa riduce target price a 10,8 euro ma mantiene il buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo riduce il prezzo obiettivo su Fine Foods & Pharmaceuticals da 12,8 a 10,8 euro, con upside che si mantiene comunque elevato pari intorno al 53%, confermandone la raccomandazione di acquisto.



Gli esperti della banca osservano che "L'EBITDA rettificato del secondo trimestre e del primo semestre 2026 è risultato sostanzialmente in linea con le nostre stime, sebbene la performance complessiva sia stata piuttosto debole. Il segmento Cosmetics ha registrato un EBITDA negativo, mentre il segmento Nutra ha mantenuto un EBITDA margin sostanzialmente resiliente, seppur in calo su base annua".



"Inoltre, il nuovo stabilimento farmaceutico di Brembate ha inciso sulla redditività a causa dei costi di avviamento, i quali vengono tuttavia gradualmente assorbiti man mano che i volumi aumentano".



Intesa, pur ritenendo che "l'azienda stia attraversando una fase di transizione strategica, i cui risultati non sono ancora pienamente visibili, in particolare nei segmenti Nutra e Cosmetics", sostiene che "la diversificazione del business rimanga un punto di forza fondamentale per l'attuazione della strategia di Fine Foods" e conferma il proprio giudizio positivo sul titolo.

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